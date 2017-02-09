寒流冷颼颼 北市4老人到院前死亡

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寒流強勢來襲，不少人因此身體不適就醫，尤其老人家更要注意保暖。台北市消防局統計，9日至晚間9時為止，北市內科疾病救護件共114件，內科危急個案、到院前死亡（OHCA)，共4人，3人未送醫，均為80歲以上老人。

(中時)