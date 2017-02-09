南投受天宮米糕桃萬人吃平安 11日將登場

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南投名間松柏嶺受天宮今天上午以記者會形式宣布「元宵米糕桃萬人吃平安系列活動」開場。（沈揮勝翻攝）

南投縣「2017松柏嶺受天宮元宵米糕桃、鳳梨酥萬人吃平安」活動，將於11日元宵節盛大展開，其中號稱全國最大、重達1萬1988台斤的米糕桃最受期待，當日下午有挑米糕進廟埕、揭桃儀式及擲杯祈福，晚間音樂晚會；南投縣政府與廟方歡迎鄉親共襄盛舉，協力挑米糕桃求平安。

南投縣名間鄉知名廟宇受天宮是在上午透過記者會為今年的元宵米糕桃萬人吃平安系列活動開場，縣府秘書長洪瑞智及名間鄉長陳文德等眾多來賓出席祝賀。

洪瑞智說，該活動從1997年開辦至今，20年來米糕桃已從當時的500台斤成長到現在的1萬1988台斤，成為全國矚目的元宵節慶祝活動，每年吸引眾多信眾參與盛會，破2萬斤指日可待。

受天宮主委許瑞斌、活動承辦單位松嶺鬥茶協會理事長張俊宏表示，受天宮供奉北極玄天上帝，早年信眾每在元宵集資製成數百斤的米糕或壽桃，供親友及各地信眾吃平安；松嶺鬥茶協會深感此活動頗具意義才發起製作500台斤米糕桃，並演變到今日規模。

許瑞斌說，元宵節當天下午2點，米糕挑進廟埕後，將進行揭桃及上香儀式，另備有米糕桃活動紀念金牌，將贈送給42位連續12年參與這項活動的虔誠信徒。

隨後發放1萬分小米糕和2萬分鳳梨酥讓信眾吃平安，並開放50位名額，經玄天上帝允杯3次得以加入明年的挑米糕桃行列，並祈回玄天上帝限量紀念金幣吊飾；另辦音樂晚會；1萬1988台斤大米糕桃則將於12日早上8點開始分送。

(中時)