無視川普警告 日產續推墨西哥新廠計畫

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日產汽車公司（Nissan）今天宣布將繼續推動在墨西哥興建新廠的計畫，預計今年開始生產。而美國總統川普不久前才抨擊日本豐田汽車（Toyota）在墨西哥設廠的作法。

法新社報導，日產和戴姆勒集團（Daimler）2015年在墨西哥中部阿瓜斯卡連特斯（Aguascalientes）破土設廠，表示將投入大約10億美元合資蓋新廠，替旗下豪華車品牌Infiniti和賓士（Mercedes-Benz）生產新車。

亟欲在美國銷售車輛的日產汽車說，墨西哥這座新廠今年開始生產新車。

日產汽車在墨西哥設有其他車廠，每年生產80多萬輛新車。

日產汽車副總裁田川丈二今天在記者會上表示，「迄今一切順利，進展如預期，這個會計年就會開始在當地生產Infiniti新車」，他指的是墨西哥新廠。

川普奉行保護主義，使得另一家日本公司日清紡（Nisshinbo Holdings）放棄在墨西哥設立車用零組件工廠。（譯者：中央社劉文瑜）1060209

(中央社)