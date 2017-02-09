閻家驊涉賭若實 體育署：比照職棒處理

SBL台啤總教練閻家驊涉賭，交保後辭去台啤職務，未來動向引發關注，體育署今天對此表示，若此事屬實，可能將比照職棒模式處理。

中華職棒過去幾次發生簽賭案，重創職棒形象，也使中職人氣、票房嚴重下滑，中職遂祭出連串防堵措施，包括禁止球員及球團人員購買運動彩券、強化法治教育等，若仍違反相關規定，最重會被解職，甚至永不錄用。

超級籃球聯賽（SBL）台啤隊總教練閻家驊涉及簽賭案，現已以50萬元交保，他在今天以聲明稿表示，這是他的個人行為，他已經配合調查，並辭去台啤職務，他對喜愛台啤和籃球的球迷感到抱歉，未來待調查結果出爐再打算。

針對這樣的震撼彈，多數SBL教練、球員不願多做評論，少數發言者也多認為案情未釐清之前，不宜先下定論。

中華民國籃球協會秘書長李一中同樣表示，對此案的來龍去脈並不清楚，此時也不宜未審先判，現在就靜待司法調查。

教育部體育署署長何卓飛表示，他是今天下午看到媒體的報導才知道這件事，目前還在確認狀況，也必須等司法調查的結果。

何卓飛說，過去職棒也曾發現涉賭的風波，當時確實造成相當大的傷害，這次的事還待確認，狀況或許也不完全相同，但確實也會擔心對籃球發展造成傷害。

談到若涉賭情事屬實，該怎麼處理後續問題，何卓飛說，目前能對照的是職棒的經驗，所以若這次的是情屬實，應該也就是比照職棒模式來處理。

不過何卓飛也強調，目前狀況還不明朗，司法調查也還沒有結論，所以一切要等有明確的訊息再說。1060209

(中央社)