安倍啟程赴美見川普 以行動鞏固美日同盟

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日本首相安倍晉三9日晚間從東京羽田機場乘坐政府專機啟程，赴華府與美國總統川普舉行首腦會談；安倍在出發前就此次會談向媒體表示，希望傳遞出日美同盟會愈加牢固和強韌的訊息。

共同社9日報導，安倍表示，將確認以雙贏的關係，基於自由且公平的規則進一步發展兩國經濟，會切實說明日方就跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的立場。

關於與川普一同打高爾夫球和參加晚宴的計畫，安倍稱「希望互相構建起遠離工作的堅實信賴關係」。

(旺報)