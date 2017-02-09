最糟糕的胎教！蒙古籍孕婦九份偷竊遭活逮

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兩名懷有身孕蒙古籍孕婦5日在知名觀光景點九份老街，對另名韓國籍遊客行竊得手6千台幣及2萬元韓元，成為最糟糕的胎教。

警方表示，這起竊案是外國人偷外國人，當時嫌犯趁著被害人雙手抱著採買的糕時，徒手撕破被害人輕便雨衣，趁機竊取背包內財物，被害女子發現後立刻向店家求助，也調閱監視器，沒想到兩名蒙古籍竊賊，居然囂張在店門口徘徊，被當場活逮。

警方說，這兩名蒙古籍女子都懷有身孕，聲稱臨時起意，竊取韓籍遊客背包內的六千台幣及兩萬韓元。

他們2月3號觀光簽證來台旅遊，5號犯案原訂隔天6後離境，這下遭活逮回不了國，被移送交保，限制出境。

(中時)