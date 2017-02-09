潘維剛擬選主席 吳敦義：合規定都可

我要評比

前中國國民黨籍立委潘維剛審慎評估參選國民黨主席，已表態參選的前副總統吳敦義今晚表示，只要符合競選規定，人人都有權利與機會競選。

吳敦義晚間出席得榮少年獎助學金頒獎典禮，會後被問到潘維剛可能參選黨主席時說，他沒有什麼特別意見，國民黨是開放民主政黨，既然有選舉黨主席規定，只要符合競選規定，人人都有權利與機會可以競選。

至於全國公教軍警暨退休人員聯合總會呼籲下屆黨主席改採協調方式取代競選產生，吳敦義說，恐怕不容易。1060209

(中央社)