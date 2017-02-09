陸強力監管 比特幣成交量銳減99%
在中國大陸強力監管下，虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）1個月來價格如坐雲霄飛車般起伏，單日成交量則銳減99%。大陸的比特幣交易業今天召開自律大會，承諾打擊非法洗錢等投機行為。
澎湃新聞報導，截至9日上午11時，比特幣最高價達人民幣7548元，較1個月內最低價、1月12日觸底的4902元上漲超過50%，但比特幣的單日成交量卻萎縮了99%。
比特幣1月5日價格創新高後，中國人民銀行（大陸央行）進駐火幣網、幣行和比特幣中國實地檢查，並在公告中披露比特幣交易所存在違規配資、超範圍經營、未建立反洗錢內控制度等問題。
報導引述上述交易平台內部人士指出，人行仍在進駐調查階段。
人行營業管理部網站今天公布，檢查小組8日下午約談比特幣交易平台業者，明確要求不得從事融資融幣等金融業務，不得參與洗錢活動，不得違反中國大陸有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法規。
人行警告，如違反上述要求且情節嚴重，檢查小組將提請有關部門取締並勒令停業。
這項消息在市場傳播之際，比特幣價格8日下午4時左右大跌400元，隨後逐漸漲回7500元。
中國大陸的比特幣交易業9日召開自律大會，公告各交易所將加強客戶身分識別，加強資金來源和提幣審核，升級反洗錢規則。若發現可疑行為，可能採取限制提幣、交易、凍結可疑資產等措施，並上報有關部門。1060209
(中央社)
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