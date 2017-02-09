下半年推兩岸新政策？陸委會：與總統原意有出入

全國台企聯榮譽會長郭山輝日前轉述總統蔡英文「下半年可能是兩岸新政策宣示的較好時機」，陸委會高層今（9）日澄清，郭會長的轉述和蔡總統的原話「有一點出入」，總統並未說下半年要推兩岸新模式，總統的原意應該是，由於碰到美國總統川普上台、中共召開十九大，「下半年比較有機會改變」。

郭山輝5日在大陸台商春節聯誼上轉述總統蔡英文的說法稱，蔡總統表達希望能突破兩岸僵局，下半年可能是好時機做兩岸新政策宣示，但總統當時並未進一步說明兩岸新政策內容。

對於下半年兩岸新政策的推動，陸委會副主委兼發言人邱垂正今在例行記者會上回應，因應國際區域情勢的許多變化，應保持冷靜理性，推動兩岸關係的和平穩定是台海雙方的責任，未來將致力於拉近兩岸認知距離，尋找共同利益與認知，只要有利兩岸關係，無論文教、經貿，政府相關部門均在研究規劃，期盼開展兩岸互動新局，以溝通對話化解分歧。

(工商)