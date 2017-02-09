交部報請5年內增補台鐵3000人力 產工：留得住嗎？
今台鐵產業工會200名會員上凱道，要「大老闆」蔡英文總統出面，撤銷工會可能因春節依法休假被記曠職，工會一度在府前靜坐，但府方無人出面接受陳情。
交通部態度也放軟，部長賀陳旦在抗爭前臨時到交通部記者室表示，374位收到曠職通知書的員工，約有100多位春節前表達請假意願，若再充分說明請假事由，可從寬認定，其餘員工仍以曠職論處。
賀陳旦也說，一例一休之前，台鐵缺額有1200人，行政院前兩年已核准鐵路特考增額246人，預計5年把人補齊，一例一休後人力缺口再增1500人，但願加速增補人力，已向行政院報請3到5年內增額3000人，但政院尚未簽核。他指出，交通部不會停止跟台鐵員工溝通，願意以更多元方式改善員工班表。
但產業工會秘書長蕭農瑀表示，行政院即便願意增補人力，卻仍未正視台鐵留不住人的結構性問題，台鐵雖然年年招考，但除了薪俸無法拉高，就是因為班表不改革，勞動條件差也是關鍵，才導致離職率居高不下，交通部不應迴避。
事實上，台鐵長年苦於資位制與其他國考單位為簡薦委制薪資與福利落差大，考生若同時錄取，通常選擇其他單位，導致台鐵人員報到率少了1到2成，入職後又要再訓練，完訓率大概7成，加上入職後勞動條件差，才導致不是光補了人力就有用，台鐵人事室仍統計每年會產生30%缺額。且還未計入有些錄取人員是台鐵內升人員。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。