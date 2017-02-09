交部報請5年內增補台鐵3000人力 產工：留得住嗎？

今台鐵產業工會200名會員上凱道，要「大老闆」蔡英文總統出面，撤銷工會可能因春節依法休假被記曠職，工會一度在府前靜坐，但府方無人出面接受陳情。

交通部態度也放軟，部長賀陳旦在抗爭前臨時到交通部記者室表示，374位收到曠職通知書的員工，約有100多位春節前表達請假意願，若再充分說明請假事由，可從寬認定，其餘員工仍以曠職論處。

賀陳旦也說，一例一休之前，台鐵缺額有1200人，行政院前兩年已核准鐵路特考增額246人，預計5年把人補齊，一例一休後人力缺口再增1500人，但願加速增補人力，已向行政院報請3到5年內增額3000人，但政院尚未簽核。他指出，交通部不會停止跟台鐵員工溝通，願意以更多元方式改善員工班表。

但產業工會秘書長蕭農瑀表示，行政院即便願意增補人力，卻仍未正視台鐵留不住人的結構性問題，台鐵雖然年年招考，但除了薪俸無法拉高，就是因為班表不改革，勞動條件差也是關鍵，才導致離職率居高不下，交通部不應迴避。

事實上，台鐵長年苦於資位制與其他國考單位為簡薦委制薪資與福利落差大，考生若同時錄取，通常選擇其他單位，導致台鐵人員報到率少了1到2成，入職後又要再訓練，完訓率大概7成，加上入職後勞動條件差，才導致不是光補了人力就有用，台鐵人事室仍統計每年會產生30%缺額。且還未計入有些錄取人員是台鐵內升人員。

(中時)