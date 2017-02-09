蘇嘉全：盼英協助台灣參與國際組織

立法院長蘇嘉全今天接見英國駐台辦事處新任代表唐凱琳（Catherine Nettleton) 時表示，期盼未來唐凱琳能協助台灣加入國際組織。

蘇嘉全表示，台灣農業與科技非常進步，希望能將成果與世界分享，並期盼未來唐凱琳能協助台灣加入國際組織，讓台灣在國際社會中善盡自己職責。

蘇嘉全也竭誠歡迎英國上、下議院議員，及友台小組會長與成員來訪，親自感受台灣人民的善良與努力，而國會議員代表人民的意志，國會間的密切聯繫，也有助兩國推動觀光、文化及經貿等各項合作。

唐凱琳說，支持台英國會在既有的友好基礎上進一步交流，讓台英國會關係更上層樓。自己曾在80年代來台留學1年的時間，台灣是她第一個在英國以外長期居住的地方，也因此對台灣留下非常良好的印象，如今她很高興能再回來台灣，並擔任英國在台代表。

唐凱琳也強調，願意盡力協助台灣參與國際組織，讓台灣在經濟、環保、人權等各個領域，對世界有所貢獻。1060209

(中央社)