日色情業藏黑洞 掮客街上獵年輕妹

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日本政府一項新調查發現，日本色情業者鎖定懷抱模特兒夢的年輕女孩出擊，在街上與掮客簽約的女性中，1/4被要求在A片中演出。

日本近幾個月傳出年輕女孩遭誘騙簽下模特兒合約，卻淪為成人片演員並被要求演出粗暴橋段的可怕故事，引發外界擔憂。

而隨著愈來愈多女性道出被迫投入色情產業後，日本政府去年12月首次對此產業的招募方式展開調查。

這份網路調查發現，在街上被相中後，約200名年輕女孩簽下模特兒合約，多數是未成年。

當中53人說，她們被要求在相機、電影或直播串流鏡頭前擺出違反意志的性姿勢或演出性動作。

17人說，她們完成被要求之事。她們多數是青少女且遭遇肢體、錢財及詐騙合約脅迫。1060209

(中央社)