詹啟賢：黨產問題算不清的

宣布參選國民黨主席的詹啟賢說，黨產問題「算不清楚的」，但面臨現實，不處理不行。當初授權與黨產會協商，就知道會有人批評，「變成李鴻章也都有可能」。

詹啟賢今天接受電視訪問表示，代表國民黨與黨產會進行協商，是「在主席授權要求下」，協商原則都是本著國民黨19全黨代表大會所通過的政綱條文。

他表示，在與黨產會協商前就跟洪秀柱說過，這種協商不可能一百分，也一定會有人批評，「（我）變成李鴻章也都有可能」，但若現在不談，以後問題不能解決。

詹啟賢說，「（黨產會主委）顧立雄會花快2個月時間跟一個沒有授權的人談嗎？」他一直沒有表示意見，「是希望黨中央對這事情來龍去脈自己有圓滿收尾，事後顯然這些講來講去的人沒有把事情做好」。

他也說，黨產問題的帳是「算不清、看不清的」，很多過去的記錄不可考，若執意要就此打官司，要耗時好幾年，在這過程中「薪水、選舉怎麼辦？」若將來有機會，「我願意在不同場合，清楚、完整地向各位報告（黨產問題）」。

外界認為與黨產會的協商最終破局，是詹啟賢決定參選的關鍵。詹啟賢說，辭去國民黨副主席後，陸續有其他人表示參選，那時才認真思考參選。1060209

(中央社)