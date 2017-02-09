北市民調 公共建設民眾關切道路大巨蛋
台北市研考會今天公布1月民意調查，結果顯示，對北市府公共工程建設不滿意26.3%、滿意42.7%；民眾想到的最多項目為道路、大巨蛋和捷運；不滿意原因認為施工進度緩慢。
台北市研究發展考核委員會進行1月份民意調查，題目包含對北市府的公共工程滿意度、民眾想到的公共工程項目以及對公共工程不滿意的原因。
調查顯示，民眾對北市府公共工程滿意度部分，非常滿意2.3%、滿意有42.7%、不滿意26.3%、非常不滿意6.4%、沒意見6.6%、不知道14.9%、未回答有0.7%。
民眾想到的公共工程項目以道路29.5%最高、大巨蛋其次26.3%、捷運設施20.3%；自行車道則有12.5%、台北表演藝術中心及台北流行音樂中心等興建中的公家建築為4.1%。
調查顯示，民眾對公共工程建設不滿意的原因，最高是施工進度緩慢有26.5%，次之為整體規劃不佳有23.6%，路面坑洞多及不平有16.2%，施工品質不佳有14.5%。
該問卷也針對民眾過去1年曾去過59個商圈進行調查，以士林區的士林觀光夜市商圈最多有36.8%、士林捷運站商圈次之有12.5%；大同區的寧夏商圈8.8%、大稻埕商圈5.9%；新北投溫泉商圈有4.9%、台大公館商圈4.3%。
民調時間從17日至20日，有效樣本為1079人，包含男性507人，女性572人，拒訪862人；在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負2.98個百分點。1060209
(中央社)
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