重點維安 艾菲爾鐵塔四週將築玻璃牆

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法國巴黎市當局今天表示，艾菲爾鐵塔四周今年秋季將豎立起2.5公尺高的玻璃牆，這是投入數百萬歐元所採取的安全措施之一，以防這個著名的地標遭到攻擊。

這道玻璃牆將取代鐵塔四周的金屬圍籬，目前的圍籬是在去年歐洲盃足球賽期間豎立。

巴黎副市長馬丁斯（Jean─Francois Martins）說：「巴黎受到的恐怖威脅仍大，以艾菲爾鐵塔為首的一些本市最脆弱地點，必須採取特別維安措施。」

他並說，將來的玻璃牆可防止人車在此地點橫衝直撞。艾菲爾鐵塔每年都會吸引600萬觀光客一遊。1060209

(中央社)