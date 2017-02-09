詹啟賢：兩岸和平協議 可試著談談

宣布參選國民黨主席的詹啟賢今天表示，目前的兩岸論述已不夠處理兩岸關係，他主張在中華民國憲法架構基礎上探討兩岸和平協議的可能性，「可以試著談一談」。

詹啟賢今天接受電視台訪問時作上述表示。被問到兩岸主張與國民黨主席洪秀柱相當接近時，詹啟賢笑稱，洪秀柱的主張「是我寫的」。

詹啟賢表示，過去8年，兩岸間以「九二共識」尋求各自解讀的空間，「但現在已經不夠了」。國際局勢在變，兩岸現狀也是動態的，要追求和平發展，不可能不做必要的調整。

他認為，現在兩岸和平不像以前靠得住，兩岸未來「會動盪，搖成什麼樣子不知道，而搖的可能就是美國」。兩岸若要避免因外在因素產生危險，需要一個架構跟協議維持狀況。

詹啟賢在回應節目來賓提問時表示，「我是台灣人也是中國人」，兩岸同屬中華民族很自然，但這樣的認同不必然能解決兩岸現存的問題。

針對中國大陸國務院台灣事務辦公室宣告要舉辦二二八紀念活動，詹啟賢認為這是中共擔憂二二八遭民進黨掌握話語權。

他表示，二二八是歷史悲劇，不該政治化，應由台灣內部處理，避免大陸介入進一步撕裂傷痕或失焦，未來的國民黨主席，對此應該要有所做為。1060209

(中央社)