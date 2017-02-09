郝柏村養生祕訣 每天游泳只吃一碗飯

前行政院長郝柏村今年98歲，身體硬朗。他今天接受網路節目專訪時透露自己的養生祕訣，就是不菸不酒，每天游泳40分鐘，且重視控制體重，吃飯營養均衡，一天只吃一碗飯。

郝柏村晚間與他的兒子、國民黨副主席郝龍斌一起接受網路節目直播專訪。

郝柏村表示，他退休後開始學打麻將，但他打麻將限制很多，「家裡人不打、老部下不打、有錢人不打」，他笑說，要看頭腦是不是老化，一打麻將就知道。他退休後也開始學唱戲，並現場唱了一段「空城計」，郝龍斌還取笑說「你們看過這麼胖的孔明嗎？」

郝柏村並在節目中分享自己的的養身之道，他不抽菸，在家不喝酒，都是別人請客才喝，吃飯營養均衡，現在醫生要求他控制體重，因此每天只吃一碗飯，最重要的是心理上要健康，不做虧心事或對不起人的事情。他每天做運動，游泳40分鐘。

郝龍斌透露，郝柏村現在仍維持每天讀書3小時的習慣，讀完書還要寫3000字讀書心得。郝柏村說，他主要看歷史的書籍，從歷史上看，現在官場上的現象，跟1000年前幾乎一樣。

網友詢問，郝柏村對曾參加過的哪一場戰爭記憶最深或覺得最危險？郝柏村說，「上過戰場的人，每一場都忘不了」。他第一次上戰場是廣州戰役，當時頭部受了傷，最近幾年健康檢查，掃描腦部時發現有金屬反應，應是當時被日本人打中的彈殼還在腦子裡。他開玩笑說，現在自己講話還沒有顛三倒四，也許就是這個彈殼的功能。

另外，郝柏村提到金門砲戰，當時小金門指揮所被瘋狂轟炸，有一發砲彈就打在他面前。因為砲彈太密集，小金門6個師長有3個都翻車受傷，只有他的駕駛很會開車，完全不怕在身邊炸的砲彈，他至今仍對這名駕駛印象深刻，大讚「我的駕駛真是好」。

郝柏村並說，從他過去在軍中和當行政院長的經驗，他認為真正的政治家，要能做到無我無私，不計毀譽，且要讓大家願意信服。他還在當官時，不希望郝龍斌做官，這樣好像在靠他的關係；他也不希望郝龍斌做生意，不然又好像官商勾結，所以他做官時，郝龍斌在台大教書，他下台後郝龍斌才從政。

郝龍斌回憶，郝柏村以身作則，在軍中要部下跑5000公尺，自己也會跑5000公尺；他跟弟弟當兵時，郝柏村說，他要別人的子弟不怕死不怕難，如果幫他們兩個找個涼快單位待著，將來怎麼帶別人。郝龍斌說，父親是他心目中真正的英雄，也是他一輩子學習的對象。1060209

(中央社)