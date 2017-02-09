胡金龍關鍵3分砲 中華隊赴澳2連勝

為備戰WBC前往澳洲移訓的中華隊，今天和對手演出打擊大戰，雙方在前5局以7比7戰平，中華隊靠胡金龍3分砲帶動猛烈攻勢，最終以13比8擊敗皇家隊，收下在澳洲的2連勝。

為了備戰世界棒球經典賽（WBC），中華隊前往澳洲的布里斯本進行移地訓練，並與澳洲棒協安排的球隊進行比賽，今天中華隊遭遇的是當地的業餘強權溫莎皇家隊。

中華隊今天推出呂彥青先發，他在第1局就遭到皇家隊兩分彈襲擊，但隊友在進攻上相挺，張志豪安打上壘後，高國輝與林智勝接連敲出全壘打，反倒取得1分領先。

3局上皇家隊攻勢再起，靠著中華隊守備失誤及接連安打追平比數，雖然呂彥青連飆2次三振抓下2個出局數，不料卻再遭皇家的3分砲襲擊，雖然最後再用三振結束皇家攻勢，不過中華隊再以3分落後。

呂彥青投完3局退場後，蔡明晉、陳冠宇陸續上場接替，陳冠宇5局上被敲出連續安打失掉1分，不過中華隊隨即在下個半局，靠著胡金龍安打與張志豪的保送攻占得點圈，2出局後先靠著林益全安打追回1分，蔣智賢再適時補上三分彈，一舉清光壘包將戰局扳平。

中華隊追平比數後士氣大振，6局下方克偉、林哲瑄接連安打上壘，形成無人出局二、三壘有人，胡金龍上場後鎖定第一球敲出3分彈，接著張正偉獲保送、林志祥與許基宏又連續擊出安打，中華隊再下一城。

第8局中華隊獲得接連保送後，靠著羅國龍安打與王勝偉高飛犧牲打將比分拉開，最後在陳鴻文用連續3次三振的把關下，中華隊以13比8獲勝。

中華隊總教練郭泰源說，練習賽就是讓球隊盡快進入狀況，今天呂彥青主要是投球姿勢還不穩定，還需要針對控球再去調整外，其他選手狀況在教練團掌握中，也希望大家繼續努力。

中華隊先發投手呂彥青則說，今天其實感覺還不錯，不過被打兩支全壘打，是他接下來要加強的重點，盡量減少長打才不會造成自己危機。1060209

(中央社)