嚴防降雪 桃市復興、巴陵消防分隊車輛加裝雪鏈
中央氣象局持續發佈低溫特報，桃園市政府消防局針對復興區復興及巴陵等有降雪之虞之分隊，強化雪地救援裝備。9日晚間已經完成各式救災救護車輛雪鍊安裝確保山區執行勤務安全無虞。也針對復興及巴陵分隊之消防車輛水箱添加水箱防凍劑，以防止救災用水凍結而延誤救災。
消防局長胡英達表示，為因應寒流來襲，已完成相關整備及措施，並協助成立寒害應變中心，以避免低溫造成災害。也呼籲民眾注意保暖，使用電暖器具及瓦斯熱水器時應注意安全，除了嚴防用電過載造成火災之外，更應防範一氧化碳中毒等情事發生。
(中時)
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