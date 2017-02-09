艾菲爾鐵塔底座將建玻璃帷幕防恐襲
據巴黎市長辦公室的消息人士稱，全世界著名地標之一 ── 法國巴黎艾菲爾鐵塔計畫在底座周圍架設一圈玻璃帷幕，以阻擋恐怖份子攻擊。
路透社報導，高324公尺的艾菲爾鐵塔一年大約能吸引700萬遊客，它在去年歐洲盃足球賽期間己經建起一道金屬圍籬，以保護鐵塔避免遭到恐怖攻擊。
2015年11月巴黎曾發生嚴重的恐怖攻擊，恐怖份子以炸彈與自動武器攻擊無辜群眾，造成130人死亡。
報導說，目前計畫在鐵塔底部周圍興建的玻璃帷幕高2.5公尺，用來阻擋恐怖攻擊，此一計畫還要經過艾菲爾鐵塔管理委員會與環境部的批准才得以進行。
巴黎市政府官員馬丁斯(Jean-Francois Martins)說，玻璃帷幕有三個功能：讓外觀更好看、使用方便、加強對工作人員與旅客的保護。
法國《巴黎人報》報導說，興建玻璃帷幕的計畫將耗資2000萬歐元（約合6億7240萬台幣）。
(中時電子報)
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