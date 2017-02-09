土耳其逮4名IS嫌犯 粉碎攻擊陰謀

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多安通訊社（Dogan）今天報導，土耳其當局在東南部加濟安泰普市（Gaziantep）逮捕4名疑似伊斯蘭國（IS）極端團體成員，指控他們正籌劃重大攻擊行動。

繼伊斯坦堡夜店新年遇襲，而伊斯蘭國宣稱犯案後，土耳其一直處於高度警戒狀態。

多安通訊社報導指出，警方扣押150公斤爆裂物、引爆裝置和2把卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikovs）。

報導指出，伊斯蘭國在敘利亞北部的領袖下令成員在土耳其發動「聳動」攻擊行動。

除了爆裂物和卡拉希尼柯夫步槍，警方還扣押製造自殺炸彈的裝備、透過手機引爆炸彈的裝置、一把手槍和彈匣。

多安通訊社指出，這批武器被埋在空曠地底下，在偵訊嫌犯後，由嗅探犬發現。（譯者：中央社羅苑韶）1060209

(中央社)