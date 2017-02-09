直銷婦遭撞獅子大開口求償百萬遭駁回

基隆市柳姓婦人前年1月騎機車行經教孝路，遭機車騎士違規逆向撞倒在地，造成右腳踝骨折，事後因受傷無法工作，向對方要求3百萬元賠償款，日前法官審理認為，柳婦從事直銷業並非仰賴「下肢」工作，而且薪資高低依「下線」人數業績有關，最後判騎士只須賠柳婦醫療及看護等費用，約44萬餘元。

(中時)