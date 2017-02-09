笑翻！「民進黨背叛勞工」、「川普」手語竟這樣比
立法院會總質詢這個會期開始，轉播畫面右下方將有手語老師翻譯的子畫面。立法院長蘇嘉全今天視察演練準備工作，手語翻譯技術士李振輝現場表演「川普」到底要怎麼比，媒體還出手語題「民進黨背叛勞工」，手語老師一出手，讓全場笑翻！
「川普」的手語，居然是用手在額頭的地方做出劉海飛揚的樣子，來形容川普這個人的外表特徵。這取自於美國大選時，美手語人員比的川普手勢。但「希拉蕊」的比法，手語老師則說還在學習中。
媒體出題「民進黨背叛勞工」，手語老師輕鬆過關，還比了幾次，蘇嘉全大喊說「不能一直播這個啦！」第2題只好改成「國民黨歸還黨產」。那麼若帶有髒字的該怎麼比？手語老師竟比起中指。
(中時電子報)
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