比黃金還貴番紅花 專家教你辨別真偽

比黃金還貴的番紅花，1公斤可賣到1萬美元（新台幣約31.5萬元），賣到消費者手中更是高價。專家表示，買番紅花必須仔細小心，先泡熱水攪拌，就能辨別真假和優劣。

只要吃過西班牙燉飯，都知道燉飯上灑了少少幾根紅絲線般的番紅花（Saffron），這其實是番紅花的雌蕊柱頭乾燥後，就變成可以散發特殊香味而讓食物更加美味的番紅花。

番紅花異常珍貴，因為每一朵紫色番紅花只有3根花蕊，要1萬6000朵番紅花，才能蒐集到100公克的雌蕊柱頭，且必須日出前人工採摘以避免花朵枯萎而失去採收價值，加上番紅花被認為有活血、鎮痛、治療心臟血管疾病等，因而成為全球最貴的香料。

在物以稀為貴的道理下，農夫採摘花蕊累計達1公斤乾燥番紅花，可賣到1萬美元的價格，因此到了最末端的消費者，價格就更貴了，都是以每公克約100美元（新台幣約3150元）左右計價。

這種被稱為「紅金」、價格比黃金還貴的番紅花，在印度控制的克什米爾盛產，因此許多旅客到了印度，都希望帶些番紅花回去。

但番紅花的品質優劣與真假參差不齊，因此如果不懂一些門道，很可能成為冤大頭。

在新德里某知名飯店經營一家小店鋪的克什米爾人尼薩爾（Nisar）告訴中央社記者，要辨認番紅花的品質與真假，第一步就是要先拿番紅花泡熱水。

尼薩爾解釋，番紅花一般取花蕊紅色的部分，底部一節的花蕊是白色的，基本上被認為沒有活血等功能，按照正常程序會丟棄，但一些不肖商人卻把這些原應丟棄的白色花蕊以化學顏料染成紅色，摻在真正番紅花中一起販賣。

因此，尼薩爾指出，只要番紅花一泡熱水，雖然紅色會逐漸滲出，讓熱水逐漸變成黃色，但基本上品質很好的番紅花不會那麼快褪色；而白色的花蕊被染成紅色之後，一泡熱水，很快就褪成白色，馬上就能分辨出這樣的番紅花品質並非最佳。

但尼薩爾表示，即使是白色花蕊，也還是番紅花的純正花蕊，有些更惡劣的商人會以玉蜀黍鬚染成紅色曬乾，或甚至使用其他化學和人工纖維製成，喝下化學染料融入的水，將危害健康，因此在選購番紅花時，必須謹慎辨別。1060209

(中央社)