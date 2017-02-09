教廷內鬥也老神在在 教宗分享抗壓妙招

不管是近來梵蒂岡內鬥或來自工作的其他壓力，教宗方濟各（Pope Francis）都沒在怕，也不會失眠。他開玩笑說，「我可不是靠鎮定劑」。

教宗在今天刊出的義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）專訪中說：「梵蒂岡有貪腐，但我能保持平靜。」

他透露，他還是布宜諾斯艾利斯總主教時，有時會感到焦慮。

但他表示，保守派運籌帷幄、反對他對天主教會教義及管理的改革，沒讓他失眠。

現已高齡80歲的方濟各說，他應付壓力的祕訣是，把所有問題寫在給聖若瑟（Saint Joseph）的信中。

他接著會把這些信放在聖若瑟的雕像下方。依據聖經，聖若瑟是耶穌養父。

教宗接著說：「現在聖若瑟睡在一堆信上，這就是為什麼我能一夜好眠，這是上帝的恩典。我通常一天睡6小時，而且時常禱告。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060209

(中央社)