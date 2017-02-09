惠譽頂級信評國減為11 多年來最少

我要評比

惠譽國際信用評等公司（Fitch）今天指出，去年保有主權債信頂級評等「AAA」的國家減少到11個，為13年來最低數。

惠譽發表聲明說：「獲得本公司主權債信『AAA』頂級評等的國家，減少到2003年以來的最低數；而且在未來2年期間，這個數量預期將維持不變。」

聲明中說：「有11個國家保有『AAA』評級，相較下，2004─2009年期間有創紀錄的16個國家，反映出全球金融危機的比較長期衝擊。」

目前沒有任何第二級評等「AA+」的國家擁有「正向展望，顯示這些國家在未來2年間不可能升級到『AAA』」。1060209

(中央社)