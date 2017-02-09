川普上台 俄駐陸大使：俄中關係不生變

我要評比

川普就任美國總統後有望改善美俄關係，連帶使中俄關係走向受到關注。俄羅斯駐北京大使德尼索夫今天表示，當今國際環境複雜多變，但俄中關係不會因此發生改變。

德尼索夫說，川普目前沒有具體舉措改善俄美關係。他批評美國前總統歐巴馬政府使俄美關係惡化，並表示俄羅斯將繼續密切關注川普政府的動向。

中新社報導，德尼索夫（Andrey Denisov）9日在北京召開的年度記者會上說，俄中全面戰略協作夥伴關係在2016年發揮穩定世界戰略形勢的作用，俄中兩國在很多重要國際問題上密切協調。

他說，俄羅斯與中國大陸在聯合國安全理事會討論的很多問題上都有相近或一致的立場，包括朝鮮半島核問題、伊朗核問題、敘利亞問題和阿富汗問題等。

談及俄中合作，德尼索夫表示，雙方正在一個新領域展開合作，那就是歐亞經濟聯盟建設與絲綢之路經濟帶建設接軌合作。

德尼索夫認為，當前國際局勢高度不確定，主因是美國和歐洲多國政府更迭。他說，保證俄中全面戰略協作夥伴關係非常關鍵，這將對保護國際關係健康發展、推動國際社會和平穩定發揮重要作用。

他說，俄羅斯將積極參與9月在福建廈門舉行的金磚國家領導人會晤，並就相關議題與陸方展開磋商。1060209

(中央社)