大馬送救援物資 仰光遇反洛興雅抗議

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馬來西亞一艘船舶今天抵達緬甸仰光，為逃離血腥鎮壓的數以千計洛興雅（Rohingya）穆斯林運送救援物資，一到港口便遭遇緬甸民族主義分子的反洛興雅示威。

法新社報導，馬來西亞阿里亞航海號（Nautical Aliya）運來食物、醫療物資與衣物，停靠在迪拉瓦港（Thilawa），醫療人員與維權人士一湧而上。

數十名佛教僧侶與示威者聚集在泊船區外，揮舞國旗與寫著「不要洛興雅人」的標語。

來自愛國緬甸僧侶聯盟（Patriotic Myanmar Monks Union）名叫杜塞塔（Thuseitta）的佛教僧侶在港區告訴法新社：「我們想讓他們知道，這裡不要洛興雅人。」

緬甸拒絕承認百萬名洛興雅人的公民身分，其中許多人甚至已在當地定居好幾個世代。

佛教民族主義團體對洛興雅人尤其刻薄，將他們斥為來自孟加拉的非法移民。

緬甸對待洛興雅人的方式，引來穆斯林為多的馬來西亞批評，近來甚至罕見地與同屬東南亞國協（ASEAN）的緬甸出現外交爭執。

馬來西亞的救援物資另將送往孟加拉南部，這裡自10月以來，已聚集近7萬名逃離緬甸若開邦（Rakhine state）鎮壓暴力的洛興雅人。

孟加拉官員今天表示，當局已下令在孟加拉灣（Bay of Bengal）藤加沙爾島（Thengar Char）著手建設，期望用來安置數以萬計洛興雅難民。

然而人權觀察組織（Human Right Watch）指出，孟加拉將洛興雅人轉送雨季易釀洪患的荒島，還聲稱會改善他們的生存處境，實為「荒謬」。

這項計畫在2015年首次提出時便引起強烈反對。

孟加拉政府推估，境內目前有40萬洛興雅難民。（譯者：中央社廖禹揚）1060209

(中央社)