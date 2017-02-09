英內閣籲上院議員 支持啟動脫歐法案
授權英國首相梅伊啟動脫歐程序的法案，今天送交上議院（House of Lords），內閣成員敦促上院議員負起「愛國責任」，支持這項法案。
英國下議院（House of Commons）議員8日晚壓倒性支持這項法案，允許梅伊啟動歐盟里斯本條約第50條；梅伊承諾將於3月底啟動這項條約，展開脫歐協商。
1名不具名政府消息人士警告，倘若阻礙英國脫離歐盟（EU），非經選舉產生的上議院恐面臨遭廢除命運，唐寧街企圖淡化這類說法。
脫歐大臣戴維斯（David Davis）告訴天空新聞網（Sky News）：「我期盼上議院能履行職責，負起愛國責任，賦予我們向前邁進及（與歐盟）協商新關係的權力。」
這名消息人士稍早告訴記者，上議院「如今若試圖阻撓這項法案，將面臨公眾呼籲廢除的壓倒性聲浪」。
英國執政保守黨在上議院席次未過半，提高上院議員可能尋求阻撓英國脫歐的可能性。（譯者：中央社劉文瑜）1060209
(中央社)
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