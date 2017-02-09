《合約男女》鄭秀文邀張孝全當「精主」
開春首檔愛情喜劇《合約男女》，主角鄭秀文與張孝全今天（2月9日）下午出席在北京舉辦的首映活動，張孝全騎著有sidecar的機車，載著鄭秀文甜蜜亮相，重現片中讓鄭秀文驚嚇連連的場景。
據瞭解，片中鄭秀文飾演事業有成的霸道女總裁，為了借精生子，看上帥氣的快遞員張孝全，逼他做自己的貼身助理，偏又對他的開車技術意見多多，讓張孝全氣得把鄭秀文趕下車，改用車身旁附有車廂的機車，帶著分秒必爭的鄭秀文趕上重要會議。
首映活動現場也播放這段劇情剪輯的預告，只見鄭秀文被張孝全的甩尾技術，嚇得花容失色，驚叫連連，台下媒體則是笑聲不斷。
由於電影主題是探討「借精生子」，首映會上，大家也關心鄭秀文的生子問題。她表示，對生育有困難的家庭來說，「借精生子」這不失爲一種辦法，但自己喜歡天然受孕；張孝全則認爲這種做法還需時間讓大衆接受，後續也會帶來一系列有關倫理、家庭關係的問題需要解決。
片中，張孝全有一場當「種馬」跳脫衣舞的戲，好身材成了眾人關注焦點，他不好意思表示：「就是鍛煉啊，吃牛肉啊！」鄭秀文在一旁添油加醋：「我可見過，他吃的牛肉那麽高，像一座山一樣。」
(旺報)
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