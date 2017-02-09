69歲資深玉女甄珍 驚傳美國探親摔傷

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甄珍過年前在美國摔傷，幸有兒子劉子千照顧，目前仍須要吃止痛藥。(本報系資料照)

69歲資深玉女紅星甄珍驚傳農曆年前赴美國探親摔傷，當時她半夜準備回房睡覺，走樓梯時不慎失足跌倒，整個人從2樓滾到1樓，痛叫聲嚇得兒子劉子千連忙從房內跑出來看發生何事。

甄珍農曆年前赴美國探親，不小心在上個月24號深夜走樓梯準備回房時摔傷，她形容當時整個人後仰從2樓滾到1樓，撞到尾椎，痛到差點暈厥，叫聲更驚動在房內休息的劉子千，隔天赴醫院檢查，幸好骨頭沒什麼大礙，雖然不用開刀，但坐躺或走路都會痛。

據《蘋果日報》報導，甄珍目前仍在美國養傷，等到病癒後才會回香港，雖然她目前已不需要柱枴杖，但因為坐著還會痛，仍需要吃止痛藥，未來還要定期熱敷與復健。

(中時電子報)