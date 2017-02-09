李文昭飆破全國紀錄 自由車亞錦賽獲銅

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台灣自由車選手李文昭今天在亞錦賽男子菁英組4公里個人追逐賽的資格賽中，以4分29秒517打破全國紀錄，之後也在銅牌戰勝出，為中華隊再添一面獎牌。

2017亞洲自由車場地錦標賽（37th Senior,24th Junior Asian Track Cycling Championship）當地時間6日起，在印度的新德里進行。

中華隊7日靠邱靜雯、陳靖云在女子青年組團隊競速賽奪銀，在獎牌數上開張，8日再一口氣進帳4面銀牌。

今天李文昭在男子菁英組4公里個人追逐賽騎進銅牌戰，最後李文昭擊敗日本選手，為中華隊再添一面銅牌。

值得注意的是，李文昭在男子菁英組4公里個人追逐賽的資格賽中，飆出4分29秒517的成績，打破馮俊凱2009年在全運會締造的4分37秒099全國記錄。

在李文昭獲得銅牌後，中華隊在這次亞錦賽已累積5銀、1銅。1060209

(中央社)