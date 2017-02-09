亞洲自由車錦標賽 中華小將李文昭奪銅
亞洲自由車場地錦標賽，剛從青年組進入菁英組的19歲中華隊小將李文昭，今天在男子菁英組4公里個人追逐賽中踩出個人最佳成績，為台灣奪下一面銅牌。
正在印度新德里舉行的第37屆亞洲自由車場地錦標賽，今天進入倒數第二天賽程，截至目前為止，中華隊一共獲得5銀1銅。
總教練徐瑞德告訴中央社記者，李文昭今年才19歲，是第一次從青年組晉級到菁英組，且在今天的4公里個人追逐賽中，遇到包括南韓、哈薩克頗有經驗的奧運國家代表隊選手，仍能奪下銅牌，表現不俗。
李文昭則說，他上場前看到對手都這麼有經驗，且成績秒數這麼快，其實很擔心，但想起教練說，一上場氣勢要有，「不管怎樣都要拚」，因此這次成績比自己預期得要好，他非常開心。
對於同場競技奪下金牌和銀牌的南韓選手樸尚勛（Park Sang Hoon）與哈薩克選手札哈洛夫（Artyom Zakharov），李文昭表示，很佩服他們的能力，還有想要奪牌的氣勢和決心。
徐瑞德認為，李文昭還這麼年輕，而且首次參加亞洲自由車場地錦標賽男子菁英組就能拿下佳績，未來很有潛力。
另外，中華隊女將曾可妡下午也在女子菁英組個人全能賽項目中奮戰，獲得第4名。 1060209
(中央社)
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