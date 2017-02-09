威力彩今晚槓龜 下周一頭獎上看9.5億元

農曆年沒拿到春節百萬大紅包沒關係，這回還有更大獎等著彩迷來拿!威力彩今晚開獎，頭獎再度槓龜，台灣彩券表示，威力彩已經連27摃，下周一晚間再度開獎，頭獎上看9.5億元，若由一名幸運兒獨得，將成為威力彩第四屆開賣以來單注第8高。

根據台彩網站公告，威力彩這期開獎的獎號分別為01、03、25、28、30、36，第二區為02。

(中時)