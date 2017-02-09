天津濱海新區將打造京津冀共同發展示範區

我要評比

新華網9日消息，從天津濱海新區規劃和國土資源管理局獲悉，該新區城市總體規劃和土地利用總體規劃「兩規」修編，已形成完整成果。根據該規劃，天津濱海新區將建設京津冀共同發展示範區，爭取到2030年呈現人口倍增。

據該區規國局相關負責人介紹，「兩規」修編規劃提出，到2030年，天津濱海新區的城市定位，是為京津冀共同發展示範區、先進製造和研發創新基地、國際自由貿易示範區、國際航運核心區、金融創新運營先行區，逐步成為國際化創新型生態宜居海濱城市。

(工商)