花蓮基勤中隊空軍上士 自家轎車燒炭身亡
花蓮空軍教準部基勤中隊一名劉姓上士，今(9)天上午11時許，被發現在轎車上燒炭身亡。警方初步調查，劉男去年與妻子離婚後，鬱鬱寡歡，疑因感情問題輕生，但確切死因正由檢警調查中。
警方表示，25歲劉姓男子在花蓮工作，與妻子在高雄楠梓區租屋同住，育有1子，但去年兩人因故離婚，仍繼續同住一個屋簷下；據了解，劉男為了挽回婚姻，多次表達調回楠梓卻未果。
4天前，劉男情緒低落向隊部請假，同僚發現他的行為怪異，從筆電赫然發現他有輕生念頭，立刻聯繫劉男前妻，他卻未回到楠梓住處，隨即失聯。
警方獲報，以手機定位進行地毯式搜尋，都未尋獲，今(9)天上午11時許，劉男手機又重新開機，最後發話地點在大學南路附近，趕到現場尋人卻為時已晚，發現車上鐵盆和炭火，劉男坐在副駕駛座已氣絕多時，且出現屍斑，應已死亡多時。
鑑識人員採證未發現外力介入，未留遺書，初步排除他殺；但確切死因仍將報請檢察官相驗進一步釐清。
＊愛惜生命 請撥1995
(中時)
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