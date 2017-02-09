陳燊齡辭世 我空軍現代化重要推手

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總統府戰略顧問陳燊齡今天逝世，他戎馬一生，多次參與及主導軍機換裝計畫，從首批噴射戰鬥機F-84雷霆機到IDF戰機及F-16、幻象2000等主力戰機成軍，甚至親自試飛IDF戰機，是空軍現代化重要推手。

國防部表示，前參謀總長空軍一級上將陳燊齡享壽93歲，將星遽殞，國防部深感哀悼與不捨，謹懷莊嚴與崇敬之忱，悼念這位國軍永遠的導師陳燊齡。國防部將全力協助陳一級上將遺族辦理後續治喪事宜，以示尊崇。

陳燊齡民國13年出生於北平，民國26年對日抗戰全面爆發，有感於國難當頭，投身軍旅報國壯志油然而生，遂於民國32年考入空軍官校18期，自此戎馬一生，歷經戡亂及保衛臺海（諸如錦州、長春圍城及臺海）等多項重大戰役。

陳燊齡熱愛飛行且技術超群，在青年飛行員時期亦曾領軍飛行特技小組，執行多項不可思議的飛行任務，並赴美接受噴射機訓練，成為我國空軍第一批噴射機飛行員。

陳燊齡50餘年軍旅榮程，多次參與及主導軍機換裝計畫，從首批噴射戰鬥機F-84雷霆機到自製IDF戰機及當前F-16、幻象2000等空軍主力戰機成軍，捍衛領空，茁壯空防，是空軍現代化的重要推手。

陳燊齡在民國78年空軍總司令任內，奉命接掌參謀總長，期間更親自試飛經國號戰機，以行動證明國造戰機的驕傲與價值，兩年期滿卸任並受聘總統府戰略顧問。

(中時)