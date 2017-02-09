富智康發出獲利警訊：去年獲利最多年減41％

證券時報網9日報導，鴻海關係企業富智康，在9日港股收盤後，公布獲利警訊，公司表示，因部分主要客戶轉型，令公司產品銷售減少及毛利下跌，獲取的服務費及制模銷售收入也減少，預期去年獲利，將呈現年衰退約37％至41％，獲利鑌降至1.35億至1.45億美元。另外，該公司因撇銷物業、廠房及設備產生重大虧損，預計介於2100萬至2300萬美元；所得稅開支則增加22％。

(工商)