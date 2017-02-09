反恐防分裂 陸編新疆通史

大陸新疆自治區黨委副書記李鵬新8日與《新疆通史》編撰委員會的專家學者代表舉行座談，聽取通史編撰工作情況匯報，強調編撰好《新疆通史》就是要用豐富、詳實的史料批駁恐怖主義、分裂主義、極端主義等「三股勢力」的種種謊言，對其反動本質和險惡用心進行有力回擊。

新疆日報報導，2月8日，受新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國委託，自治區黨委副書記、教育工委書記李鵬新與《新疆通史》編撰委員會的專家學者代表舉行座談，聽取通史編撰工作情況匯報，代表自治區黨委、政府對作出貢獻的專家學者表示敬意和感謝，對深入做好編撰工作提出殷切期望。

李鵬新向通史編撰委員會的專家學者介紹了當前自治區黨委圍繞新疆社會穩定和長治久安總目標作出的一系列重要決策部署，並介紹了當前新疆經濟社會發展形勢。他強調，盛世修史是社會穩定、經濟繁榮的表現。編撰《新疆通史》是新疆社會科學界的一件大事，要進一步認識通史編撰工作的重大意義。

他強調，通史編撰工作只能加強，不能削弱。現在，境內外「三股勢力」常藉歷史問題做文章，混淆是非、蠱惑人心，達到其不可告人的目的。編撰好《新疆通史》就是要用豐富、詳實的史料批駁「三股勢力」的種種謊言，對其反動本質和險惡用心進行有力回擊。要發揮好《新疆通史》資政育人、凝聚人心、促進團結作用，為實現社會穩定和長治久安總目標助力。

三股勢力就是宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力。2001年6月15日，上合組織簽署《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》，首次對恐怖主義、分裂主義和極端主義作了明確定義。

(旺報)