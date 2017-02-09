陳燊齡將軍駕機巡視東沙群島領空。(中時報系檔案照片)

於2月9日亡故的前參謀總長陳燊齡將軍，不僅對中華民國空軍的建軍工作有重大貢獻，而且也是位曾親自駕機與中共對抗的空中戰將。

1924年出生於北平的陳燊齡將軍，早年因為不想接受日本侵略者的統治離開失陷的故鄉，到大後方就讀西北工學院航空工程系。在文學校待了一年，他就因為壓抑不住從軍報國的決心離開西北工學院，報考並成為了空軍官校第18期的學生。完成了基礎飛行訓練後，他於1944年7月被送往美國接受初級、中級與高級飛行訓練。

只可惜還來不及等陳燊齡完成訓練，第二次世界大戰已經結束，讓他無法實現自己加入空軍打日本人的初衷。1945年10月，陳燊齡回國並被分發到空軍第4大隊，開始駕駛P-51D野馬式戰鬥機投入壓制中共叛亂的戰鬥中。雖然當時的中共還沒有飛機，但是林彪指揮的東北野戰軍卻擁有擄獲自關東軍的大量防空火砲，對空軍仍造成重大威脅。

1948年7月28日，原本已經請假要回家鄉結婚的陳燊齡，因為任務需要而被要求緊急駕駛P-51戰鬥機，掩護空軍第10大隊的C-46運輸機進入被共軍包圍的長春上空空投大餅。雖然終身大事要緊，但是誓言捍衛中華民國的陳燊齡仍硬著頭皮接受了任務。只是幸運女神並沒有總是眷顧這樣熱血愛國的青年，他在執行低空壓制任務時遭到共軍擊落迫降長春。

雖然幸運的躲過了共軍的俘虜，但是在中共的重重包圍之下，陳燊齡仍無法離開長春回到後方。陳燊齡的長官，時任第4大隊第22中隊副隊長的空戰英雄喬無遏將軍感到非常著急。向來最重視下屬性命的喬無遏認為，此事不僅讓自己的一位手下愛將陷入險境，而且還要耽誤到陳燊齡的終身大事。由於婚姻日期被訂在8月3日，喬無遏決定不顧一切將陳燊齡救出。

取得東北剿匪總司令部空軍司令官吳郁的同意後，他親自率領五架P-51D野馬式戰鬥機，掩護由李煥白中尉駕駛的第10大隊C-47運輸機前往長春。見到如此大陣仗的國府空軍飛行編隊出現，東北野戰軍立即以防空火砲，還有步槍、機槍與手槍一切可以用來射擊的武器往空中射擊。喬無遏為了確保任務順利，立即命令五架P-51分散開來，對地面的共軍實施火力壓制。

李煥白中尉則利用P-51戰鬥機吸引共軍砲火的空檔，駕駛著C-47運輸機緊急降落於長春機場的跑道上。印入眼簾的，是讓李中尉驚呆了的畫面，因為他看到了大量老百姓往跑道方向跑來。原來在共軍的包圍下，長春已經因維無法運入糧食而產生了大饑荒。看在老百姓眼中，國軍的飛機毫無疑問是他們逃出生天的唯一機會。

看到民眾拚了命的想搭飛機逃離赤禍，李煥白中尉也不知道該如何是好。因為中共的砲兵在看到C-47降落後，居然開始往機場開砲，飛機根本不可能停下來接納這些百姓。即便可以停下來，一架C-47也不可能載走所有的人。然而長官下達，只能接出陳燊齡一人的命令，卻又讓李煥白放下了所有的懸念，開始在密密麻麻的人群中搜索營救目標。

所幸在C-47後方的機工長眼明手快，認出了陳燊齡並及時伸手一把將其拉入機艙裡面。緊接著，李煥白就馬不停蹄的駕駛C-47起飛升空，並與喬無遏率領的五架P-51會合後返航，此次任務圓滿完成，陳燊齡也順利返鄉成婚。國軍在長春的抵抗，持續到1948年10月19日以共軍的勝利宣告結束。據說有30萬軍民，因為中共的包圍而被活活餓死。

陳燊齡雖然為喬無遏救出，但是這場空軍的小勝利並沒有阻止長春淪陷的悲劇，更沒有挽救大陸江山的沉淪。目睹大陸人民在中共統治下失去自由、尊嚴甚至於生命的悲劇，陳燊齡將軍更加努力駕駛飛機捍衛台海空域的安全，保衛居住在復興基地的中國人。從接收首批噴射戰鬥機到二代機的換裝，他是中華民國空軍現代化的推動者，更是維護自由中華的空中悍將。

(中時電子報)