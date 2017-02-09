台灣燈會虎尾燈區變電箱爆炸 幸無人傷亡

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台灣燈會虎尾燈區發生變電箱爆炸，幸無人傷亡。（張朝欣翻攝）

台灣燈會虎尾主燈區9日晚間傳出變電箱爆炸意外，位於創意燈區旁的1座變電箱，先是冒出濃煙，隨後1聲巨響，變電箱隨即起火燃燒，所幸無人傷亡，初步研判應是線路過熱引起短路。

虎尾主燈區今天進行啟燈測試，預計11日正式啟燈，晚間9點許，創意燈區旁的變電箱突然冒出陣濃煙，現場消防人員馬上使用滅火器滅火，但見濃煙沒有減少，便慢慢往後退。

消防人員退了3、4步後，變電箱傳出1聲巨響，隨後一片火光，周邊人員見狀隨即前往支援滅火，最後順利撲滅火勢，並未波及展場花燈，引發一場虛驚。

縣政府表示，目前燈區正在進行最後測試，變電箱可能因電力過載，造成電線過熱短路引發爆炸，所幸未波及工作人員與遊客，目前已緊急搶修，不會影響燈會的啟用。

(中時)