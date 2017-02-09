台灣燈會虎尾燈區變電箱爆炸 幸無人傷亡
台灣燈會虎尾主燈區9日晚間傳出變電箱爆炸意外，位於創意燈區旁的1座變電箱，先是冒出濃煙，隨後1聲巨響，變電箱隨即起火燃燒，所幸無人傷亡，初步研判應是線路過熱引起短路。
虎尾主燈區今天進行啟燈測試，預計11日正式啟燈，晚間9點許，創意燈區旁的變電箱突然冒出陣濃煙，現場消防人員馬上使用滅火器滅火，但見濃煙沒有減少，便慢慢往後退。
消防人員退了3、4步後，變電箱傳出1聲巨響，隨後一片火光，周邊人員見狀隨即前往支援滅火，最後順利撲滅火勢，並未波及展場花燈，引發一場虛驚。
縣政府表示，目前燈區正在進行最後測試，變電箱可能因電力過載，造成電線過熱短路引發爆炸，所幸未波及工作人員與遊客，目前已緊急搶修，不會影響燈會的啟用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。