俄駭客干預美大選 律師：非戰爭行為

我要評比

專攻網路攻擊議題的國際律師團表示，俄羅斯涉嫌以駭客攻擊干涉美國大選的行動，並非戰爭行為，但其利用法律灰色地帶，很難採取合理報復行動。

法新社報導，莫斯科當局去年涉嫌以駭客攻擊美國民主黨電腦並洩漏不堪資訊，影響美國大選，律師團表示，此行動屬於間諜行為，在國際法上屬合法，頂多只是侵犯美國主權。

美國律師施密特（Michael Schmitt）表示，這類行動絕非戰爭行為，與美國部分政界人士看法不同。他也說，稱之為戰爭行為「相當容易造成動盪」。

施密特也說，對美俄駭客案的反應，凸顯出有必要制定出公認的國際基準，供各國適切評估及反制網路攻擊。（譯者：中央社廖禹揚）1060209

(中央社)