川普旅行禁令 法律攻防戰恐長路漫漫

我要評比

美國上訴法院正在權衡支持和反對總統川普暫時性旅行禁令的論點，但本週出爐的裁決可能還無法回答這樁發展快速案件中的潛在法律問題。

路透社報導，舊金山第九巡迴上訴法院預期只會針對西雅圖聯邦地區法院緊急叫停川普頒布的行政命令是否合理，進行裁決。

上訴法院有好幾個選項，它可以將這個案子發回給西雅圖聯邦地區法院法官羅巴特（James Robart），並稱他們對此案進行裁決的時機尚未成熟，因為羅巴特還沒有考量所有證據。

羅巴特在川普頒布命令短短1週後，就下令暫緩執行，正反方尚未提出他們的辯詞。

或3名上訴法院法官可能支持川普政府，認為停止執行命令有損國家安全，在官司還在審理期間恢復旅行禁令。

康乃爾大學法學院教授、移民法專家葉爾羅爾（Stephen Yale-Loehr）說，他們的裁決只是「漫長又具歷史意義案件的其中一步」而已。法律專家表示，這件案子最終可能會由美國最高法院定奪。

這件案子是川普1月20日就職以來，行政機關遭遇的第一個重大考驗。法律專家也說，司法體系面臨3個主要問題。

美國各州是否有權利挑戰聯邦移民法，法院有多大權限來質疑總統的國家安全決策，以及這道命令是否歧視穆斯林。

華盛頓州提起訴訟，指稱受到該禁令傷害，州立大學學生和教職員及公司員工因此被迫滯留海外。（譯者：中央社陳昱婷）1060209

(中央社)