攸關美歐關係 川普5月出席北約峰會

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消息人士今天透露，北大西洋公約組織（NATO）5月間將在比利時布魯塞爾的新總部召開會員國領袖高峰會，與會者包括美國總統川普在內，儘管新總部屆時將尚未正式啟用。

消息人士說，這座總部建物耗資12億美元興建，目前安全和資訊系統的安裝進度落後，因此北約將在9月才能正式遷入。

川普先前曾批評北約「過時」，並力促28個會員國中的其他國家為北約支出分攤較多經費。

外交官指出，美國歷任總統一向會在就職初期出席北約峰會，如今因川普的上述發言，而使此次峰會在鞏固美、歐關係方面更形重要。

北約發言人龍傑斯古（Oana Lungescu）在接受訪問時說：「關於此次高峰會的地點，我們希望在新總部召開。」

「這座建築物新裝的資訊和安全系統十分複雜，因此我們讓這些系統全面運轉的進度稍微落後。」1060209

(中央社)