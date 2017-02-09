國健署許厝分校說明會，家長怒吼回分校

許厝分校說明會不歡而散，家長怒吼「讓孩子回分校上學」。（張朝欣攝）

國健署針對許厝分校學童尿液檢驗結果，9日晚間前往麥寮鄉與家長召開說明會，家長們對於行政院在下午即宣布學童繼留本校，感到憤怒與失望，在會議中怒吼「讓孩子返回分校上學」，雙方不歡而散。家長強調開學會先讓孩子回本校，但將展開抗爭行動，表達對中央的強烈不滿。

許厝分校學童因尿液中VCM(氯乙烯)代謝物TdGA( 硫代二乙酸)偏高，引發罹癌風險增加疑慮，去年9月60餘名學童由分校遷回本校，並在回本校前、後採樣5次尿液進行檢驗，結果顯示，回本校後的平均檢驗數值，高於回本校前甚多。

今天晚上6點，國健署社區健康組組長林莉茹會同環保署人員抵達麥寮鄉中興村鎮安宮活動中心，雲林縣政府教育處、環保局、麥寮鄉長許忠富、縣議員林深等人共同主持說明會，20餘名家長到場與會。

林莉茹表示，許厝分校學童的尿液檢驗數據主要是針對TdGA，影響TdGA數值的因素很多，可視為是1種間接性的生物指標參考數據。重點是環境中的VCM暴露數值，因為VCM才會導致罹癌，因此建議持續進行VCM監測，確保學童健康。

許厝分校「五育績優獎助基金會」主委許弘霖說，2014年9月中央第一次將學童從分校遷回本校，當初並沒有檢驗數據，但家長最還是尊重中央的意見。現在了有了科學數據，證明分校的檢驗數值比本校低，卻還是要把孩子留在本校「根本是亂來」。

(中時)