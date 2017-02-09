隋棠公開愛女高清正面照 根本帥兒Max翻版

隋棠公開愛女正面照(右圖)，網友驚呼好像哥哥Max(左圖)。(取自隋棠臉書)

隨堂公開女兒睜眼萌照。(取自隋棠臉書)

隋棠農曆過年期間傳出好消息，自然產下第2胎寶貝女兒Lucy，當時經紀人就透露，Lucy的可愛模樣讓夫婦倆都笑說跟哥哥Max好像，今(9日)隋棠更在臉書公開Lucy的高清正面照，令粉絲看完紛紛直呼根本就是「Max複製版」。

隋棠今晚在臉書公開寶貝女兒的睜眼正面照，仿照女兒口吻寫下「媽媽說我是古典型💕」，細長眼睛加上瓜子臉的可愛臉蛋，讓粉絲驚呼完全複製哥哥五官，兄妹倆根本就是龍鳳胎，吸引隋棠幽默回覆：「花了兩年分開生也是辛苦我了～」

(中時電子報)