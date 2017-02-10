儒將馬蒂斯愛讀書 對中國歷史不陌生

4星上將馬蒂斯任防長，他有儒將稱號。（圖／美聯社）

美國國防部長馬蒂斯在日本談到當今中國時，脫口說出中國像大明王朝。如果了解他有儒將稱號就不令人意外。例如，他熟讀孫子兵法。

大陸及香港媒體報導，馬蒂斯喜歡研究軍史、戰術和戰略。雖說馬蒂斯有時言語出格，甚至惹來麻煩，但馬蒂斯絕非大老粗，甚至可以說得上是一名「儒將」。馬蒂斯喜歡研究軍史、戰術和戰略。

馬蒂斯酷愛閱讀，家中有7000本藏書。他的朋友恩尼斯說：「馬蒂斯閱讀的書籍數量驚人。當我打開他家的櫥櫃時，發現裡面裝滿了書籍。不只是軍史，他熱愛一切歷史。」

馬蒂斯還常常給下屬開列長長的閱讀書單。他有時說話口無遮攔，但有時又隨口引用莎士比亞或某位古希臘詩人的話，或者來自傳統軍事家克勞塞維茨或孫子著作中的名言。即使在執行任務時，馬蒂斯也書不離手，他經常帶在身邊的書是記錄古羅馬皇帝馬克•奧勒留的個人哲學思考的《沉思錄》。因此，相信他對明史並不陌生，訪日時才會把當今中國和明朝相比。

(中時電子報)