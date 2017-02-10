美氣象預報中心：反聖嬰現象消退

美國氣象預報中心（CPC）今天說，反聖嬰現象（La Nina）已消退，未來數個月可能會持續正常狀態，但也指出，有若干機率聖嬰現象（El Nino）可能最早會於北半球春天捲土重來。

隸屬美國國家氣象局的CPC於每月預報中表示，已回復正常狀態，且可望持續到至少北半球春天。

反聖嬰現象於去年10月首度偵測到，是自2012年以來頭一遭。但它僅持續4個月，於今年1月消失，是歷來最微弱且最短暫的反聖嬰現象之一，反聖嬰現象通常持續約1年或以上。反聖嬰現象的特徵是赤道太平洋海水異常寒冷，這與各地洪水和乾旱有關。

CPC警告指出，即使最可能出現正常狀態，但聖嬰現象仍有機會最早於2017年3月至5月出現。果若如此，將是自上一個聖嬰現象於消退不到1年內捲土重來，當時它曾帶來嚴重作物損失、森林野火以及暴洪。1060210

(中央社)