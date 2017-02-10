美氣象預報中心：反聖嬰現象消退
美國氣象預報中心（CPC）今天說，反聖嬰現象（La Nina）已消退，未來數個月可能會持續正常狀態，但也指出，有若干機率聖嬰現象（El Nino）可能最早會於北半球春天捲土重來。
隸屬美國國家氣象局的CPC於每月預報中表示，已回復正常狀態，且可望持續到至少北半球春天。
反聖嬰現象於去年10月首度偵測到，是自2012年以來頭一遭。但它僅持續4個月，於今年1月消失，是歷來最微弱且最短暫的反聖嬰現象之一，反聖嬰現象通常持續約1年或以上。反聖嬰現象的特徵是赤道太平洋海水異常寒冷，這與各地洪水和乾旱有關。
CPC警告指出，即使最可能出現正常狀態，但聖嬰現象仍有機會最早於2017年3月至5月出現。果若如此，將是自上一個聖嬰現象於消退不到1年內捲土重來，當時它曾帶來嚴重作物損失、森林野火以及暴洪。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。