許厝遷校案豈能公說公有理婆說婆有理？

行政院去年八月以國衛院的檢查數據推論許厝分校周邊的氯乙烯濃度高，而下令回橋頭本校上學；但去年底國健署另委託成大所做的數據，卻暗示學童體內硫代二乙酸濃度不是氯乙烯導致，但真相應只有一個！

許厝分校學生在原校與橋頭本校間來回遷校的頻率之高幾乎如古人孟母三遷，但結果卻讓家長痛罵，原因在於遷校的原因與必要性，迄今仍無定論，甚至眾說紛紜，治絲益棼。

「數字會說話」的科學原則在本案似乎不成立，前三年國衛院委託台大所做的數據，與去年國健署委託成大所做的數據大相逕庭，甚至結論南轅北轍，難道公說公有理、婆說婆有理？

孩子的成長不等人，受教權也不容戕害，行政院去年八月以國衛院數據強烈下令許厝分校不得在分校上課的決策受到質疑時，若要找出環境汙染是否影響學童健康真相，理應由二至三個學術單位同時進行研究。

但國健署卻僅委託成大教授李俊璋進行研究，然而研究方法不同、採樣範圍不同，連雲林縣政府都抱怨這次的採樣時間與方法，縣府一無所知，甚至抱持懷疑，不予置評，最後結論不同對縣府而言「意料之中」。

但此「意料之中」卻是家長與社會大眾無法承受之重！研究結論不同，處置當然應該不同，問題是哪個結論才是值得信服？若結論不同，處置相同，政府威信不掃地也難。

本案的紛擾不應指責誰捅樓子，反而凸顯應正視台塑六輕在雲林縣引起的環境爭議，到底需要多高深的監測才能使民眾信服？若監測數據都莫衷一是，法律還值得遵守嗎？還需要政府嗎？

國衛院與國健署的研究報告互相打臉的荒唐，模糊了許厝分校學童到底該在哪裡讀書的焦點，更加深民眾對政府作為標準懷疑，難道健康檢測數據也能髮夾彎？

前大陸國務院總理溫家寶在安慰地震災民時有句名言「我們管你的」（政府會負責的），許厝分校家長面對「遷來遷去」的反覆，也很想說「我們管你咧！」（他Ｘ的政府）

(中時)