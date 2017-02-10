MLB》94勝左投威爾生退休 轉戰賽車界

西傑威爾生低調結束11年大聯盟生涯，轉戰賽車界。(美聯社資料照)

闖蕩大聯盟11年拿下94勝，天使左投西傑威爾生(C.J.Wilson)對這樣的生涯，似乎已經滿足，如今他沒有選擇積極與球隊接洽，而決定回到故鄉加州，投身熱愛的賽車運動，不僅要當賽車手，同時也身兼加州佛雷斯諾市BMW、奧迪及Porsche的經銷商一職，「我現在是菜鳥汽車經銷商。」

36歲的威爾生2005年自遊騎兵發跡，為牛棚轉先發的成功案例之一，11年生涯累積94勝70敗戰績。他在2015年先發21場後，開刀清除左手骨刺報銷，原本在去年力圖復出，孰料，天不從人願，他開季前竟傷到左肩，且是遇到投手最不願遇到的肩關節唇損傷；想當然爾，他一場未投，就再度進手術房治傷。

連兩年出狀況，威爾生季後成為自由身後，沒再未獲得任何球隊報價，如今他選擇低調告別闖蕩多年的大聯盟戰場；沒有合約跟其他事情阻礙，已經擁有車隊的他，總算能一頭栽進熱愛的賽車界，「我大概是從6歲開始，就曾投入過賽車運動，現在這將變成一件重要的事。」

除了當車手，威爾生也當起汽車經銷商，據《theScore》麥克威廉(Bryan McWilliam)報導，他從馬自達到現在取得Porsche經銷權，前後共花7年時間。從新起點起步，威爾生相當期待的說，「球員生涯可能遇上的難關，我都遇過了，這樣很好。不會再因全壘打而挫折，做為賽車手，可預期撞車跟其他類似的考驗，正在前方等著我。」

(中時電子報)